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Етичний комітет Конгресу США розслідує поведінку конгресвумен з України Вікторії Спартц

15:11, 5 червня 2024
Колишні співробітники заявили, що лайка та образи є нормою поведінки конгресвумен.
Етичний комітет Конгресу США розслідує поведінку конгресвумен з України Вікторії Спартц
Джерело фото: Politico
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Комітет з питань етики Палати представників Конгресу США провів попереднє розслідування щодо поводження конгресвумен Вікторії Спартц із персоналом. Розслідування було ініційоване після численних скарг про нібито «зловживання», «токсичність» та «лють» з боку республіканки від штату Індіана. Про це повідомляє Politico.

Скарги на поведінку Спартц надійшли від її нинішніх і колишніх помічників, які побажали залишитися анонімними через страх помсти. Вони заявили, що її неспокійна поведінка продовжується, і за останні кілька тижнів Спартц запровадила скорочення заробітної плати на десятки тисяч доларів для деяких співробітників на тлі постійних скарг на їхню роботу. У квітні Спартц надіслала співробітникам записку, в якій забороняла їм спілкуватися з журналістами Politico.

У вівторок її керівник апарату Патрік Слоуінскі подав у відставку після менш ніж місяця на посаді, а директор з комунікацій Майкл Стівенс також подав у відставку у той же день. Спартц у відповідь на повідомлення про розслідування комісії з етики заявила, що «не розуміє, про що йдеться».

На праймеріз минулого місяця Спартц перемогла вісьмох конкурентів, включаючи представника штату Чака Гудріча, який критикував її ставлення до персоналу та називав її «найгіршим босом номер один у Конгресі». Гудріч у своїй рекламі звинуватив Спартц у маніакальній поведінці, словесних образах та знущанні над співробітниками, поки вони самі не звільнялися.

Шість нинішніх і колишніх помічників Спартц підтвердили Politico, що її поведінка майже не змінилася. Вони розповіли слідчим з питань етики про випадки словесних образ.

Два терміни перебування Спартц у Конгресі були відзначені високою плинністю кадрів, гострою критикою президента України Володимира Зеленського та відмовою підтримати допомогу Україні, де вона народилася. Раніше вона заявила про те, що не голосуватиме за сенатський пакет допомоги Україні на суму $60 мільярдів.

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