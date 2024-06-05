В немецком Мангейме на местных выборах ранили ножом политика

В Мангейме напали на местного политика через пять дней после смертельного ножевого ранения полицейского.

Источник фото: Reuters

В немецком городе Мангайм мужчина с ножом напал на кандидата от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на местных выборах. Инцидент произошел вблизи рыночной площади во вторник вечером. Об этом сообщает BBC.

По данным, мужчина, которого называют Генрихом Кохом, получил порезы в результате нападения. Малте Кауфманн, политик от АдГ и депутат Бундестага, идентифицировал жертву нападения как Коха, кандидата на выборах в городской совет, которые должны состояться 9 июня. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Инцидент произошел всего через пять дней после смертельного нападения с ножом на полицейского в этом же городе. Местный штаб АдН заявил, что на их кандидата напал мужчина, который срывал предвыборные плакаты. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция Мангейма сообщила, что детали нападения будут раскрыты позже, но уже известно, что подозреваемый был арестован.

Этот случай произошел перед выборами в Европейский парламент, которые проходят в 27 странах-членах ЕС.

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