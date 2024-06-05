На войне погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны из Запорожья

Андрей Красномовец погиб во время выполнения боевых задач в районе с. Малая Токмачка Запорожской области.

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Защищая Родину от российских захватчиков, погиб бывший сотрудник управления Службы судебной охраны в Запорожской области Красномовец Андрей Валерьевич 1990 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что Андрей с июня 2020 по февраль 2024 проходил службу в должности командира отделения охраны. Примерно выполнял профессиональные обязанности, был ответственным по своему делу.

«До службы в судебной охраны Андрей проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Погиб 4 июня 2024 во время выполнения боевых задач в районе с. Малая Токмачка Запорожской области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Вечная память Герою!», - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея Валерьевича.