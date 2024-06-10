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Как будут выключать свет в Украине 11 июня

19:12, 10 июня 2024
Отключение электроэнергии прогнозируют с 14:00 до 19:00 согласно графикам.
Как будут выключать свет в Украине 11 июня
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Стабилизационные отключения электроснабжения запланированы на вторник, 11 июня, в городе Киев и областях, таких как Киевская, Донецкая, Одесская и Днепропетровская. Графики отключений будут применяться с 14:00 до 19:00, сообщает Укрэнерго.

По последним данным, аварийные отключения электроснабжения в Харькове были отменены.

«Графики почасовых отключений почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00», - говорится в сообщении. 

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