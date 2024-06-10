Нападение на волонтерку в Киеве: суд отправил под ночной домашний арест 70-летнего хулигана

70-летнего киевлянина отправили под ночной домашний арест на 60 суток.

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении 70-летнего киевлянина, который является подозреваемым в хулиганстве во время конфликта с волонтеркой. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По ходатайству следователя, согласованному прокурором Оболонской окружной прокуратуры, суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 суток. Согласно этой мере, мужчина должен находиться дома с 22:00 вечера до 6:00 утра.

Подозреваемый в суде утверждал, что не применял силу к девушке, а лишь пытался ее разнять вместе с ее приятелем. Он также отметил, что он не совершил никаких физических нападений на женщину.

Напомним, что инцидент произошел 2 июня на выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской. Двое пенсионеров обратились к девушке с комплиментами, но она не ответила на их речь, что вызвало агрессию нетрезвых мужчин.

Один из подозреваемых несколько раз ударил ее, а другой плюнул ей в очки и отобрал мобильный телефон. Обоим мужчинам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Впоследствии полиция задержала 73-летнего хулигана и его 70-летнего сообщника.

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