За месяц в Украине мобилизовали столько же людей, как за полгода, – нардеп

В Украине за последний месяц выросли темпы мобилизации.

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В Украине значительно выросли темпы мобилизации за последний месяц. За этот период количество привлеченных в армию людей набрало объем, сравнимый с последними показателями за полгода, сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

«У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой [набор]», - рассказал Костенко.

По оценкам секретаря, в этом году потребность в личном составе составляет между 100 и 110 тысячами человек. Такое количество, по его словам, определили командование и военные, находящиеся на фронте.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (то есть, Портала Дія). Соответствующее постановление №650 было принято 5 июня. Данное постановление должно решить определенные проблемы с бронированием. Речь идет о порядке и критериях бронирования работников критически важных для экономики предприятий.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вступления в силу нового закона мобилизация в Украине увеличилась.

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