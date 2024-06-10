Кабмин отнес белорусский язык к списку языков коренных народов Украины, которым грозит исчезновение

Правительство утвердило Список языков национальных меньшинств (общин) и коренных народов Украины, которым грозит исчезновение.

Кабмин постановлением от 7 июня 2024 г. №670 утвердил Перечень языков национальных меньшинств (общин) и коренных народов Украины, которым грозит исчезновение.

Так, в приложении к постановлению Правительство отнесло к языкам национальных меньшинств (общин) и коренных народов Украины, которым грозит исчезновение следующие языки:

Белорусский

Гагаузский

Идиш

Караимский

Крымскотатарский

Крымчакский

Ромский

Румейский

Урумский.

Автор: Наталья Мамченко

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