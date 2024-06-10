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За місяць в Україні мобілізували стільки ж людей, як за півроку, – нардеп

18:57, 10 червня 2024
В Україні за останній місяць зросли темпи мобілізації.
За місяць в Україні мобілізували стільки ж людей, як за півроку, – нардеп
Джерело фото: interfax.com.ua
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В Україні значно зросли темпи мобілізації за останній місяць. За цей період кількість залучених в армію людей набрала обсяг, що можна порівняти з останніми показниками за півроку, повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

«У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні півроку. За останні чотири місяці. У нас в травні був найбільший [набір]», - розповів Костенко.

За оцінками секретаря, цього року потреба в особовому складі становить між 100 та 110 тисячами людей. Таку кількість, за його словами, визначили командування та військові, що перебувають на фронті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (тобто, Порталу Дія). Відповідна постанова №650 була прийнята 5 червня. Дана постанова має вирішити певні проблеми з бронюванням. Йдеться про порядок і критерії бронювання працівників критично важливих для економіки підприємств.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що після набуття чинності новим законом мобілізація в Україні збільшилася.

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