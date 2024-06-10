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Напад на волонтерку у Києві: суд відправив під нічний домашній арешт 70-річного хулігана

19:27, 10 червня 2024
70-річного киянина відправили під нічний домашній арешт на 60 діб.
Напад на волонтерку у Києві: суд відправив під нічний домашній арешт 70-річного хулігана
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Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту щодо 70-річного киянина, який є підозрюваним у хуліганстві під час конфлікту з волонтеркою. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За клопотанням слідчого, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури, суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб. Згідно з цим заходом, чоловік повинен перебувати вдома з 22:00 вечора до 6:00 ранку.

Підозрюваний в суді стверджував, що не застосовував силу до дівчини, а лише намагався її розборонити разом з її приятелем. Він також наголосив, що він не вчинив жодних фізичних нападів на жінку.

Нагадаємо, що інцидент стався 2 червня на виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській. Двоє пенсіонерів звернулися до дівчини з компліментами, але вона не відповіла на їхню мову, що спричинило агресію нетверезих чоловіків.

Один із підозрюваних кілька разів вдарив її, а інший плюнув їй в окуляри та відібрав мобільний телефон. Обом чоловікам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Згодом поліція затримала 73-річного хулігана та його 70-річного спільника.

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