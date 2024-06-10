Як вимикатимуть світло в Україні 11 червня

Відключення електроенергії прогнозують з 14:00 до 19:00 згідно графіків.

Стабілізаційні відключення електропостачання заплановано на вівторок, 11 червня, у місті Київ та областях, таких як Київська, Донецька, Одеська та Дніпропетровська. Графіки відключень будуть застосовуватися з 14:00 до 19:00, повідомляє Укренерго.

За останніми даними, аварійні відключення електропостачання у Харкові були скасовані.

«Графіки погодинних відключень погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00», – йдеться у повідомленні.

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