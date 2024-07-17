В Полтавской области главный врач медучреждения безосновательно начислил работникам доплаты на несколько миллионов гривен

Сотрудники медицинского учреждения безосновательно получили из государственного бюджета почти 4,8 млн. грн.

В Полтавской области бывшего главного врача медицинского учреждения обвиняют в безосновательных доплатах работникам почти на 4,8 млн грн. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Так, Лубенская окружная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главврача одного из местных медицинских учреждений.

Мужчине инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в течение января-марта 2021 года главный врач, будучи в должности, не проверил оснований для установления доплат к заработным платам врачам, специалистам, медицинским сестрам больницы и подписал соответствующие приказы.

Как следствие, работники медицинского учреждения безосновательно получили из государственного бюджета почти 4,8 млн грн, с целью возмещения которых прокуратура обвиняемому предъявила иск.

Прокуратура добавляет, что указанное лицо является обвиняемым в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и умышленном с целью получения неправомерной выгоды для других физических лиц использовании служебного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 191, ч. 4). УК Украины).

При поддержке публичного обвинения Лубенской окружной прокуратуры судебное разбирательство этого уголовного производства продолжается в Лубенском горрайонном суде.

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