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На Полтавщині головний лікар медзакладу безпідставно нарахував працівникам доплати на декілька мільйонів гривень

10:55, 17 липня 2024
Працівники медичного закладу безпідставно отримали з державного бюджету майже 4,8 млн грн.
На Полтавщині головний лікар медзакладу безпідставно нарахував працівникам доплати на декілька мільйонів гривень
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На Полтавщині колишнього головного лікаря медичного закладу обвинувачують у безпідставних доплатах працівникам майже на 4,8 млн грн. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Так, Лубенська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього головного лікаря одного з місцевих медичних закладів.

Чоловіку інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, упродовж січня-березня 2021 року головний лікар, перебуваючи на посаді, не перевірив підстав для встановлення доплат до заробітних плат лікарям, фахівцям, медичним сестрам лікарні та підписав відповідні накази.    

Як наслідок, працівники медичного закладу безпідставно отримали з державного бюджету майже 4,8 млн грн, з метою відшкодування яких прокуратура до обвинуваченого пред’явила позов. 

Прокуратура додає, що вказана особа є обвинуваченим у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України).

За підтримання публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури судовий розгляд цього кримінального провадження триває в Лубенському міськрайонному суді.

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