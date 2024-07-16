Емманюель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя

Атталь разом із членами уряду займатиметься поточними справами до призначення наступника.

Президент Франції Емманюель Макрон 16 липня прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя. Про це повідомляє BFMTV.

Атталь разом із членами уряду займатиметься поточними справами до призначення наступника.

Після того він продовжить роботу як депутат у новому складі Національної асамблеї та очолюватиме фракцію політсили Макрона.

Як відомо, Габріель Атталь очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. 34-річний на той час Атталь став наймолодшим прем’єр-міністром в історії сучасної Франції.

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