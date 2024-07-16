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Володимир Зеленський ініціював законопроект щодо позбавлення державних нагород за підтримку рф

19:14, 16 липня 2024
Позбавляти нагород будуть за популяризацію або пропаганду рф, а також за вчинення інших протиправних дій проти України.
Володимир Зеленський ініціював законопроект щодо позбавлення державних нагород за підтримку рф
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціював проект закону щодо позбавлення зрадників державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Законопроект пропонуватиме внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів України.

Згідно з ним, державних нагород, зокрема, звання Героя України, орденів «За заслуги» та інших — позбавлятимуть тих, хто «обрав для себе не Україну — обрав ворога і зараз підтримує рф так чи інакше або взагалі перебуває на її території».

«Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне «звання»: зрадники. А «нагородою» їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності», — додав Президент.

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