Владимир Зеленский инициировал законопроект о лишении государственных наград за поддержку рф

Лишать наград будут за популяризацию или пропаганду рф, а также за совершение других противоправных действий против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал проект закона по лишению предателей государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Законопроект будет предлагать внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты Украины.

Согласно ему, государственных наград, в частности, звание Героя Украины, орденов «За заслуги» и других будут лишать тех, кто «избрал для себя не Украину — избрал врага и сейчас поддерживает рф так или иначе или вообще находится на ее территории».

«Нужен правовой механизм реального лишения таких лиц всех государственных наград и почетных званий. Они заслуживают только одного «звания»: предатели. А наградой им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все совершенное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости», — добавил Президент.

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