Какой день считается днем ​​уплаты единого взноса: напоминание ГНС

В случае перечисления сумм ЕСВ со счета плательщика на соответствующие счета ГНС ​​или на единый счет днем ​​уплаты есть день списания банком суммы платежа со счета плательщика независимо от времени зачисления на указанные счета.

Государственная налоговая служба напомнила, какой день считается днем ​​уплаты единого взноса.

Так, согласно ч. 7 ст. 9 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его счета, открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг или на единый счет. Плательщики, указанные в абзацах третьем (физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) и четвертом (лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) п. 1 ч. 1 ст. .4 Закона №2464, не имеющих счета, открытого в банке, у небанковского предоставлятеля платежных услуг, или не использующих единый счет, уплачивают взнос путем внесения наличных через банки, небанковских предоставлятелей платежных услуг или отделения связи.

Согласно ч. 9 ст. 9 Закона №2464 днем ​​уплаты единого взноса считается:

в случае перечисления сумм единого взноса со счета плательщика на соответствующие счета контролирующего органа или на единый счет – день списания банком, небанковским поставщиком платежных посла или центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, суммы платежа со счета плательщика независимо со времени ее зачисления на указанные счета;

в случае уплаты единого взноса наличными день принятия к исполнению банком, небанковским предоставлятелем платежных услуг или другим участником платежной системы документа на перевод наличных вместе с суммой средств в наличной форме;

при уплате единого взноса в иностранной валюте – день поступления средств на соответствующие счета контролирующих органов, открытые в центральном органе исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств.

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