Практика судов
  1. В Украине

Какой день считается днем ​​уплаты единого взноса: напоминание ГНС

07:54, 17 июля 2024
В случае перечисления сумм ЕСВ со счета плательщика на соответствующие счета ГНС ​​или на единый счет днем ​​уплаты есть день списания банком суммы платежа со счета плательщика независимо от времени зачисления на указанные счета.
Какой день считается днем ​​уплаты единого взноса: напоминание ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба напомнила, какой день считается днем ​​уплаты единого взноса.

Так, согласно ч. 7 ст. 9 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его счета, открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг или на единый счет. Плательщики, указанные в абзацах третьем (физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) и четвертом (лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) п. 1 ч. 1 ст. .4 Закона №2464, не имеющих счета, открытого в банке, у небанковского предоставлятеля платежных услуг, или не использующих единый счет, уплачивают взнос путем внесения наличных через банки, небанковских предоставлятелей платежных услуг или отделения связи.

Согласно ч. 9 ст. 9 Закона №2464 днем ​​уплаты единого взноса считается:

  • в случае перечисления сумм единого взноса со счета плательщика на соответствующие счета контролирующего органа или на единый счет – день списания банком, небанковским поставщиком платежных посла или центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, суммы платежа со счета плательщика независимо со времени ее зачисления на указанные счета;
  • в случае уплаты единого взноса наличными день принятия к исполнению банком, небанковским предоставлятелем платежных услуг или другим участником платежной системы документа на перевод наличных вместе с суммой средств в наличной форме;
  • при уплате единого взноса в иностранной валюте – день поступления средств на соответствующие счета контролирующих органов, открытые в центральном органе исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС во время конкурса на должности судей апелляционных судов может обнародовать не только практические задания, но и правильные ответы на них

Участники конкурса, тем временем, обсуждают, улучшились условия конкурса или нет.

«По принципу таргетированной рекламы» – заместитель министра обороны объяснила, как из Реестра «Оберег» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь

По данным из профайла о возрасте, специальности и другим – в Минобороны объяснили, как с помощью Реестра «Оберег» определят тех, кого вызовут по повестке в первую очередь.

Дела Окружного админсуда Киева разбросают по разным судам – Верховная Рада приняла закон

Каким именно судам будут передавать дела ликвидированного ОАСК определит ГСА, как и то, когда закон о передаче дел Окружного админсуда Киева вступит в силу.

Утверждена новая редакция Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах: текст изменений

В случае исполнения должником постановления о наложении штрафа в добровольном порядке работник аппарата суда должен проверить информацию о факте поступления уплаты.

Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області