Во Львове две работницы кафе отравились угарным газом от генератора

Женщин доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове двух сотрудниц кафе госпитализировали в результате отравления угарным газом от работавшего генератора. Об этом сообщает Львовский городской совет.

«Сегодня утром (16 июля – ред.) в одном из кафе на улице Кульпарковской две сотрудницы отравились угарным газом от генератора», - говорится в сообщении.

Пострадали две женщины – 20 и 53 лет.

Их доставили в областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства отравления и их причину выясняют.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.