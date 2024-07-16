Во Львове две работницы кафе отравились угарным газом от генератора

Во Львове двух сотрудниц кафе госпитализировали в результате отравления угарным газом от работавшего генератора. Об этом сообщает Львовский городской совет.
«Сегодня утром (16 июля – ред.) в одном из кафе на улице Кульпарковской две сотрудницы отравились угарным газом от генератора», - говорится в сообщении.
Пострадали две женщины – 20 и 53 лет.
Их доставили в областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства отравления и их причину выясняют.
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