У Львові дві працівниці кафе отруїлися чадним газом від генератора

Жінок доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Львові двох співробітниць кафе госпіталізували внаслідок отруєння чадним газом від генератора, який працював. Про це повідомляє Львівська міська рада.

«Сьогодні вранці (16 липня – ред.) в одному з кафе на вулиці Кульпарківській дві співробітниці отруїлися чадним газом від генератора», - йдеться у повідомленні.

Постраждали дві жінки - 20 і 53 років.

Їх доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості.

Обставини отруєння та його причину з'ясовують.

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