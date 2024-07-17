За 70 тисяч доларів обіцяв працевлаштування на керівну посаду в ДП «Укрспирт»: повідомили про підозру мешканцю Київщини

Чоловіка затримали «на гарячому» під час одержання всієї обумовленої суми.

Мешканцю Київщини, який за 70 тисяч доларів обіцяв працевлаштування на керівну посаду в ДП «Укрспирт», повідомили про підозру. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний повідомив знайомому, що за 70 тисяч доларів може посприяти йому в працевлаштуванні на посаду директора ДП «Укрспирт», запевнивши, що має для цього відповідні «зв’язки».

Чоловіка затримали «на гарячому» під час одержання всієї обумовленої суми.

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у понад 3 мільйони гривень застави.

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