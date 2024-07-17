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Особливості оформлення договору добровільного медичного страхування

07:18, 17 липня 2024
Такий договір має передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору.
Особливості оформлення договору добровільного медичного страхування
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Головне управління Державної податкової служби у Харківській області роз’яснило особливості оформлення договору добровільного медстрахування.

Так, відповідно до п.п. 14.1.52-1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України договір добровільного медичного страхування – це договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров’я у разі настання страхового випадку, пов’язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком.

Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору.

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