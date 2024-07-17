Особенности оформления договора добровольного медицинского страхования

Такой договор должен предусматривать минимальный срок его действия в один год и возврат страховых платежей исключительно страхователю при досрочном расторжении договора.

Главное управление Государственной налоговой службы в Харьковской области объяснило особенности оформления договора добровольного медстрахования.

Так, согласно п.п. 14.1.52-1 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины договор добровольного медицинского страхования – это договор страхования, который предусматривает страховую выплату, осуществляемую учреждениям здравоохранения в случае наступления страхового случая, связанного с болезнью застрахованного лица или несчастным случаем.

Такой договор должен также предусматривать минимальный срок его действия в один год и возврат страховых платежей исключительно страхователю при досрочном расторжении договора.

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