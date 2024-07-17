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За $70 000 обещал должность директора госпредприятия: в Киевской области разоблачили мошенника

07:00, 17 июля 2024
Мужчину задержали при передаче средств за влияние на должностных лиц.
За $70 000 обещал должность директора госпредприятия: в Киевской области разоблачили мошенника
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В Киевской области разоблачили злоумышленника, который за $70 000 обещал мужчине назначение на должность директора государственного предприятия.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, мужчину задержали во время передачи средств за влияние на должностных лиц по назначению на должность директора предприятия. Делку по факту мошенничества сообщили о подозрении мужчине в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса.

В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 3 миллионов гривен.

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