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За $70 000 обіцяв посаду директора держпідприємства: на Київщини викрили шахрая

07:00, 17 липня 2024
Чоловіка затримали під час передачі коштів за вплив на посадових осіб.
За $70 000 обіцяв посаду директора держпідприємства: на Київщини викрили шахрая
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На Київщині викрили зловмисника, який за $70 000 обіцяв чоловіку призначення на посаду директора державного підприємства.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, чоловіка затримали під час передачі коштів за вплив на посадових осіб щодо призначення на посаду директора підприємства. Ділку за фактом шахрайства повідомили про підозру чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 3 мільйони гривень.

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