За 70 тысяч долларов обещал трудоустройство на руководящий пост в ГП «Укрспирт»: сообщили о подозрении жителю Киевщины

Мужчину задержали «на горячем» при получении всей оговоренной суммы.

Жителю Киевщины, который за 70 тысяч долларов обещал трудоустройство на руководящий пост в ГП «Укрспирт», сообщили о подозрении. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Мужчине сообщено о подозрении по факту мошенничества (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый сообщил знакомому, что за 70 тысяч долларов может помочь ему в трудоустройстве на должность директора ГП «Укрспирт», заверив, что имеет для этого соответствующие «связи».

Мужчину задержали «на горячем» при получении всей оговоренной суммы.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой более 3 миллионов гривен залога.

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