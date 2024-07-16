Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя

Атталь вместе с членами правительства будет заниматься текущими делами до назначения преемника.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает BFMTV.

Атталь вместе с членами правительства будет заниматься текущими делами до назначения преемника.

После этого он продолжит работу как депутат в новом составе Национальной ассамблеи и будет возглавлять фракцию политсилы Макрона.

Как известно, Габриэль Атталь возглавлял правительство с 9 января, сменив в должности Элизабет Борн. 34-летний Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории современной Франции.

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