Стало відомо, чи можуть юрособи-платники єдиного податку третьої групи проводити бартерні операції

Оскільки бартер передбачає проведення розрахунків у негрошовій формі, юрособи-платники єдиного податку третьої групи не мають права здійснювати бартерні операції.

Платники єдиного податку ІІІ групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Така вимога встановлена п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу України.

Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору (п.п. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Отже, юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом ніж грошовим.

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