Отвечал и трансфер и инструктаж — будут судить жителя Буковины, который помогал мужчинам пересечь границу

Другие участники схемы подыскивали «клиентов» и согласовывали стоимость услуг, которая колебалась в пределах 7000 долларов с человека.

На Буковине будут судить жителя приграничья, способствовавшего в незаконной переправке военнообязанных за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, 43-летний мужчина присоединился к схеме получения прибыли от незаконной переправки мужчин за границу. Он отвечал за их трансфер и инструктаж. Другие участники схемы, личности которых устанавливаются, подыскивали «клиентов» и согласовывали стоимость услуг, которая колебалась в пределах 7000 долларов с человека.

Во время перевозки на украинско-румынскую границу 4 военнообязанных мужчин – жителей Житомирской, Днепропетровской и Киевской областей, буковинца разоблачили пограничники.

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