Верховная Рада примет закон о повышении налогов на следующей неделе – что будет в финальной версии

Парламентский Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять законопроект о повышении налогов 11416 во втором чтении и в целом. По словам главы бюджетного Комитета Роксоланы Пидласы, пакет налоговых изменений покрывает всего 3,5% расходов бюджета в 2025 году. Как пояснил глава Комитета Даниил Гетманцев, финальная версия предусматривает:
1) повышение военного сбора на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно:
2) установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
3) установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25% с 1 января 2025;
4) усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;
5) изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования) с 1 января 2025;
6) привязка к евро ставки авансового взноса для пунктов обмена валюты;
7) продление до конца военного положения льготы по полученной благотворительной помощи из бюджетов других государств;
8) изменения по ренте в части ПСО и щебня;
9) освобождение от налогообложения доходов, полученных в рамках «Сделано в Украине»;
10) изменения минимальных розничных цен для вина;
11) изменения по минимальному налоговому обязательству;
12) поручение Кабмину разработать законопроект о причислении военного сбора в спецфонд Госбюджета.
Автор: Наталья Мамченко
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