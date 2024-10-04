Верховная Рада примет закон о повышении налогов на следующей неделе – что будет в финальной версии

Военный сбор по зарплатам вырастет «задним числом» до 5%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентский Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять законопроект о повышении налогов 11416 во втором чтении и в целом. По словам главы бюджетного Комитета Роксоланы Пидласы, пакет налоговых изменений покрывает всего 3,5% расходов бюджета в 2025 году. Как пояснил глава Комитета Даниил Гетманцев, финальная версия предусматривает:

1) повышение военного сбора на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно:

повышение ставки с 1,5 до 5% для доходов физических лиц;

установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;

установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной ЗП;

2) установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

3) установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25% с 1 января 2025;

4) усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;

5) изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования) с 1 января 2025;

6) привязка к евро ставки авансового взноса для пунктов обмена валюты;

7) продление до конца военного положения льготы по полученной благотворительной помощи из бюджетов других государств;

8) изменения по ренте в части ПСО и щебня;

9) освобождение от налогообложения доходов, полученных в рамках «Сделано в Украине»;

10) изменения минимальных розничных цен для вина;

11) изменения по минимальному налоговому обязательству;

12) поручение Кабмину разработать законопроект о причислении военного сбора в спецфонд Госбюджета.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.