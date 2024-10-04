У Києві викрили двох адвокатів, які за 10-12 тисяч доларів допомагали отримати бронювання від мобілізації

Прокуратура повідомляє, що двоє адвокатів допомагали влаштовуватися на держпідприємства для отримання броні від мобілізації.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомили про підозру двом адвокатам, які допомагали чоловікам улаштуватися на роботу в державне підприємство заради бронювання від мобілізації. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що двоє адвокатів організували схему ухилення від військової служби особами призовного віку, влаштовуючи чоловіків до одного з державних підприємств, яке забезпечує виконання завдань особливої державної важливості із доступом до державної таємниці.

За інформацією прокуратури, підозрювані, маючи зв'язки з посадовцями в регіональних ТЦК та СП і ВЛК, допомагали чоловікам без проблем стати на військовий облік перед працевлаштуванням, гарантуючи, що після проходження військово-лікарської комісії вони не отримають повістку.

Вартість таких послуг коливалася від 10 до 12 тисяч доларів США.

Одного адвоката затримали під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5 500 доларів США у Києві. Його спільника у цей же час затримали у Черкаській області.

Їм оголосили підозри у підбурюванні військовозобов’язаних до надання неправомірної вигоди за працевлаштування до державного підприємства з метою отримання бронювання від мобілізації, а також постановку на військовий облік.

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