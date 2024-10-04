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Війна триватиме до повної деокупації територій — Ганна Маляр

17:06, 4 жовтня 2024
Екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що війна буде, допоки не звільнять всі окуповані території.
Війна триватиме до повної деокупації територій — Ганна Маляр
Фото: Фейсбук Ганни Маляр
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Екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що війна в Україні триватиме допоки будуть залишатись окуповані території. За її словами, навіть якщо припиняться бойові дії, але залишаться окуповані території, то це війна.

Маляр зазначила, що окупація - це одна з ознак агресії як злочину, а отже, якщо є окуповані території, то вчинення злочину триває.

"Це не питання кордонів 1991-го року, це міжнародно визнані кордони, порушення яких тягне за собою міжнародну кримінальну відповідальність, тобто злочин триває. Якщо просто припиняється вогонь, то злочин продовжує вчинятись, тому що злочинець знаходиться на наших територіях", - сказала Маляр.

Також вона додала, що треба розуміти, що "це не тільки наша війна".

"Статут ООН встановлює, що Радбез повинен шукати вихід з цієї ситуації", - додала Ганна Маляр. 

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