Іноземець намагався ввезти в Україну «російський гаманець»

Громадянин Молдови намагався ввезти понад 3 тисячі євро та російські рублі без декларування.

Фото: customs.gov.ua

Митники затримали громадянина Молдови, який намагався ввезти в Україну незадекларовану валюту, включаючи російські рублі. Інцидент стався в пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне», повідомляє Державна митна служба.

Чоловік прибув на автомобілі Opel Movano та обрав смугу «зелений коридор» для проходження митного контролю. Проте під час огляду авто митники виявили серед особистих речей водія готівку, що не була задекларована. Загальна сума виявленої валюти становила 3 350 євро, 80 тисяч російських рублів і понад 19 тисяч доларів США.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил згідно з ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України. Варто зазначити, що фізичні особи мають право переміщувати через митний кордон готівку без письмового декларування, якщо її сума не перевищує еквівалент 10 тисяч євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.