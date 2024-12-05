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Верховна Рада підтримала законопроект про підвищення зарплат у Нацраді і розширення можливостей скасування реєстрації медіа

14:26, 5 грудня 2024
Передбачається додаткова умова, за якої структура власності суб’єкта у сфері медіа буде вважатися Нацрадою непрозорою і розширюються підстави для скасування реєстрації ЗМІ.
Верховна Рада підтримала законопроект про підвищення зарплат у Нацраді і розширення можливостей скасування реєстрації медіа
Джерело фото: lpnu.ua
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Верховна Рада 5 грудня підтримала в першому читанні законопроект 12111, яким, серед іншого пропонується збільшити зарплати у Нацраді, що здійснює державне регулювання роботи медіа. Нагадаємо, цей законопроект зареєструвала група народних депутатів, серед яких сам Микита Потураєв, а також Ярослав Юрчишин і Микола Княжицький.

Зокрема, пропонується встановити, що розмір «голого» посадового окладу члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення встановлюється в розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 105 980 грн.

Посадовий оклад голови Нацради буде становити 127 176 грн, першого заступника голови, заступника голови та відповідального секретаря – 116 578 грн.

Також, за словами авторів, вводяться нові правові інструменти захисту інформаційного простору України шляхом вдосконалення процедури блокування аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.

Проект передбачає і запровадження механізму оцінки Нацрадою відповідності вимогам закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора) онлайн-медіа, які звертаються за реєстрацією.

Також пропонується встановити, що забороняється поширювати висловлювання, які зокрема розпалюють ворожнечу до окремих осіб «за іншими ознаками». Що це будуть за ознаки – не визначено.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект передбачає розширення вимог для визнання структури медіа прозорою.

Зокрема передбачається додаткова умова, за якої структура власності суб’єкта у сфері медіа буде вважатися Нацрадою непрозорою. А саме, якщо одночасно не виконується низка вимог, зокрема відомості про структуру власності медіа не дають змогу встановити усіх ключових учасників та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами суб’єкта у сфері медіа.

Відповідно, додаються нові підстави, що реєстрація суб'єкта у сфері медіа скасовується рішенням Нацради також у разі, якщо після реєстрації медіа встановлено, що його структура власності не відповідає вимогам:

  • ч. 2 статті 16 (суб’єктом у сфері онлайн-медіа не може бути особа, до структури власності якої входять державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації та інші добровільні об’єднання)
  • пунктом 3 ч. 2 статті 25, у разі якщо статтею 63 закону передбачено подання суб’єктом відомостей про структуру власності (тобто, відомості про структуру власності у разі відсутності осіб, які мають пряму чи опосередковану істотну участь в медіа або можливість значного або вирішального впливу на управління чи діяльність медіа повинні дати змогу встановити усіх ключових учасників медіа та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами медіа) чи пунктами 1, 3 ч. 1 статті 120 закону про медіа.
  • отримання Нацрадою інформації про набрання законної сили обвинувальним вироком суду у кримінальній справі стосовно суб’єкта у сфері медіа, його керівника та/або кінцевого бенефіціарного власника, що передбачає обмеження чи заборону займатися діяльністю у сфері медіа.

У разі скасування реєстрації за рішенням Нацради, вона зобов’язана впродовж 5 днів з дня прийняття такого рішення направити його копію реєстранту, внести відповідні зміни до Реєстру та оприлюднити інформацію про це на своєму веб-сайті.

Медіа, реєстрацію якого скасовано, зобов'язаний припинити надання відповідного медіа-сервісу впродовж одного дня з дня внесення до Реєстру відомостей про скасування реєстрації.

Крім того, встановлено, що у разі якщо впродовж 6 місяців зареєстрований суб’єкт у сфері медіа не виконав вимоги 5 приписів, що були винесені Нацрадою за невідповідність даних Реєстру, які реєстрант самостійно вносить до Реєстру, після спливу строків Нацрада приймає рішення про скасування реєстрації медіа.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України Нацрада України

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Верховна Рада підтримала законопроект про підвищення зарплат у Нацраді і розширення можливостей скасування реєстрації медіа

Передбачається додаткова умова, за якої структура власності суб’єкта у сфері медіа буде вважатися Нацрадою непрозорою і розширюються підстави для скасування реєстрації ЗМІ.

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