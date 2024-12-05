Верховная Рада поддержала законопроект о повышении зарплат в Нацсовете и расширении возможностей отмены регистрации медиа

Предусматривается дополнительное условие, при котором структура собственности субъекта в сфере медиа будет считаться Нацсоветом непрозрачной и расширяются основания для отмены регистрации СМИ.

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Верховная Рада 5 декабря поддержала в первом чтении законопроект 12111, которым, среди прочего, предлагается увеличить зарплаты в Нацсовете, осуществляющем государственное регулирование работы медиа. Напомним, этот законопроект зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых сам Никита Потураев, Ярослав Юрчишин и Николай Княжицкий.

В частности, предлагается установить, что размер «голого» должностного оклада члена Национального совета по телевидению и радиовещанию устанавливается в размере 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть, 105 980 грн.

Должностной оклад председателя Нацсовета будет составлять 127 176 грн, первого заместителя председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря – 116 578 грн.

Также, по словам авторов, вводятся новые правовые инструменты защиты информационного пространства Украины путем усовершенствования процедуры блокирования аудиовизуальных медиасервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора.

Проект предусматривает и введение механизма оценки Нацсоветом соответствия требованиям закона контента (язык вражды, дискриминация, контент государства-агрессора) онлайн-медиа, которые обращаются за регистрацией.

Также предлагается установить, что запрещается распространять высказывания, в частности разжигающие рознь к отдельным лицам «по другим признакам». Что это будут за признаки – не определено.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает расширение требований к признанию структуры медиа прозрачной.

В частности, предполагается дополнительное условие, при котором структура собственности субъекта в сфере медиа будет считаться Нацсоветом непрозрачной. А именно, если одновременно не выполняется ряд требований, в частности, сведения о структуре собственности медиа не позволяют установить всех ключевых участников и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами субъекта в сфере медиа.

Соответственно, добавляются новые основания, что регистрация субъекта в сфере медиа отменяется решением Нацсовета также в случае, если после регистрации медиа установлено, что его структура собственности не отвечает требованиям:

ч. 2 статьи 16 (субъектом в сфере онлайн-медиа не может быть лицо, в структуру собственности которого входят государственные органы, органы местного самоуправления, их ассоциации и другие добровольные объединения)

пунктом 3 ч. 2 статьи 25, в случае если статьей 63 закона предусмотрено представление субъектом сведений о структуре собственности (т. е. сведения о структуре собственности в случае отсутствия лиц, имеющих прямое или косвенно существенное участие в медиа или возможность значительного или решающего влияния на управление или деятельность медиа должны дать возможность установить всех ключевых участников медиа и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами медиа) или пунктами 1, 3 ч. 1 статьи 120 закона о медиа.

получение Нацсоветом информации о вступлении в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу в отношении субъекта в сфере медиа, его руководителя и/или конечного бенефициарного владельца, предусматривающего ограничение или запрет заниматься деятельностью в сфере медиа.

В случае отмены регистрации по решению Нацсовета, он обязан в течение 5 дней со дня принятия такого решения направить его копию регистранту, внести соответствующие изменения в Реестр и обнародовать информацию об этом на своем веб-сайте.

Медиа, регистрация которого отменена, обязана прекратить предоставление соответствующего медиа-сервиса в течение одного дня со дня внесения в Реестр сведений об отмене регистрации.

Кроме того, установлено, что в случае если в течение 6 месяцев зарегистрированный субъект в сфере медиа не выполнил требования 5 предписаний, вынесенных Нацсоветом за несоответствие данных Реестра, которые регистрант самостоятельно вносит в Реестр, после истечения сроков Нацсовет принимает решение об отмене регистрации медиа.

Автор: Наталя Мамченко

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