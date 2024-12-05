В каких случаях работник должен вернуть средства индивидуальной защиты

Гоструда объясняет, что приобретенные средства индивидуальной защиты являются собственностью работодателя, они учитываются как инвентарь.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, когда работник должен вернуть средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что приобретенные средства индивидуальной защиты являются собственностью работодателя, они учитываются как инвентарь и подлежат обязательному возвращению работниками в случае: увольнения с предприятия, перевода на том же предприятии на другую работу или другое рабочее место, смены вида работ, внедрение новых технологий, внедрение новых или замены имеющихся орудий труда и в других случаях, когда использование выданных СИЗ не необходимо.

Окончание сроков их использования вместо получаемых новых СИЗ (п. 6 раздела III «Минимальные требования безопасности и здравоохранения при использовании работниками средств индивидуальной защиты на рабочем месте»).

Ранее мы писали, когда работодатель обязан обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

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