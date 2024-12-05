В яких випадках працівник має повернути засоби індивідуального захисту

Держпраці пояснює, що придбані засоби індивідуального захисту є власністю роботодавця, вони обліковуються як інвентар.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, коли працівник має повернути засоби індивідуального захисту.

Зазначається, що придбані засоби індивідуального захисту є власністю роботодавця, вони обліковуються як інвентар і підлягають обов’язковому поверненню працівниками у разі: звільнення з підприємства, переведення на тому самому підприємстві на іншу роботу або інше робоче місце, зміни виду робіт, впровадження нових технологій, впровадження нових або заміни наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним.

Закінчення строків їх використання замість одержуваних нових ЗІЗ (п. 6 розділ ІІІ «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»).

Раніше ми писали, коли роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.