Перше банкрутство 2024 року – НБУ вивів «Комінвестбанк» з ринку

НБУ визнав «Комінвестбанк» неплатоспроможним, усі вкладники отримають відшкодування.

Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «Комерційний інвестиційний банк» («Комінвестбанк») до категорії неплатоспроможних. Це перше банкрутство банку цього року, повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 листопада 2024 року частка банку на ринку становила лише 0,04% від усіх активів платоспроможних банків, тому це рішення не вплине на загальну стабільність банківського сектору України. Причиною банкрутства стали порушення нормативно-правових актів НБУ та невиконання вимог законодавства.

Ще 8 серпня 2024 року «Комінвестбанк» був віднесений до категорії проблемних через ризикову діяльність, неналежну організацію внутрішнього контролю, а також недостовірну звітність, що приховувала реальний фінансовий стан банку. Після цього, незважаючи на попередження, банк не вживав необхідних заходів для виправлення ситуації.

Всі вкладники «Комінвестбанк» отримають відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у повному розмірі, включаючи нараховані відсотки на день перед початком процедури виведення банку з ринку. Загальна сума можливих виплат вкладникам становить 432 млн грн. Станом на 4 грудня 2024 року обсяг високоліквідних активів банку оцінюється у 890 млн грн, що включає облігації внутрішньої державної позики та депозитні сертифікати.

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