Директор Нацмузею історії України Федір Андрощук не повернувся із закордонного відрядження, — член Комітету з нацбезпеки Бобровська

Термін його відрядження сплив 20 вересня.

Фото: unian.ua

Директор Національного музею історії України Федір Андрощук поїхав у закордонне відрядження і не повернувся. Про це повідомила народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Вона зазначила, що термін його відрядження сплив 20 вересня.

«Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є – це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію, і згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві», – каже депутатка.

Соломія Бобровська висловила сподівання, що з управлінські рішення стосовно Федора Андрощука вживатимуть негайно. Вона, зокрема, звернулася до очільника Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького.

«Національний музей історії України – один з найзнаковіших наших музеїв на 800 тисяч експонатів, історія усього становлення нас як держави, від трипілля-скіфів до незалежності. І те, що Андрощук досі очолює Музей історії – сором, мʼяко кажучи», – наголосила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.