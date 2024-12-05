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Які штрафи за придбання незаконно зрублених новорічних ялинок – подробиці

15:24, 5 грудня 2024
З 2 грудня розпочалися перевірки на незаконний продаж ялинок в Україні.
Які штрафи за придбання незаконно зрублених новорічних ялинок – подробиці
Джерело фото: Державна екологічна інспекція у Закарпатській області
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З початку грудня багато українців починають підготовку до новорічних свят, і одним із перших кроків є придбання ялинки. В Державній екологічній інспекції Закарпатської області нагадали, що незаконно зрубана або придбана жива ялинка може призвести до серйозних штрафів.

Штрафи за незаконну порубку ялинок можуть становити понад 5 тисяч гривень. Вже з 2 грудня 2024 року інспекція спільно з представниками Національної поліції та лісової охорони перевірятиме лісові масиви та місця продажу ялинок. Всі ялинки, що продаються легально, повинні бути оснащені електронним чіпом зі штрих-кодом, що підтверджує їх легальність.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за незаконну порубку лісу або пошкодження дерев передбачені штрафи для громадян від 510 до 1020 грн, для посадових осіб — від 2550 до 5100 грн. У разі незаконного придбання чи збуту хвойних дерев штрафи можуть становити від 510 до 1700 грн, а за порушення в межах природно-заповідного фонду — від 1700 до 3655 грн.

Крім того, за серйозніші порушення, передбачена кримінальна відповідальність, яка може включати покарання у вигляді обмеження волі до 7 років.

Інспекція закликає покупців обирати лише легальних продавців, щоб уникнути штрафів і підтримати охорону природних ресурсів.

Нагадаємо, у Києві 2 грудня встановили новорічну ялинку за кошти меценатів. Її збиралися встановити 6 грудня. Рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни ухвалили після консультації з військовими та Радою оборони столиці. Як повідомлялося, у Києві не планують різдвяно-новорічних масових заходів на відкритих локаціях.

Крім того, 5 грудня, на центральній площі Львова встановлять 16-метрову ялинку.

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