Які штрафи за придбання незаконно зрублених новорічних ялинок – подробиці

З 2 грудня розпочалися перевірки на незаконний продаж ялинок в Україні.

Джерело фото: Державна екологічна інспекція у Закарпатській області

З початку грудня багато українців починають підготовку до новорічних свят, і одним із перших кроків є придбання ялинки. В Державній екологічній інспекції Закарпатської області нагадали, що незаконно зрубана або придбана жива ялинка може призвести до серйозних штрафів.

Штрафи за незаконну порубку ялинок можуть становити понад 5 тисяч гривень. Вже з 2 грудня 2024 року інспекція спільно з представниками Національної поліції та лісової охорони перевірятиме лісові масиви та місця продажу ялинок. Всі ялинки, що продаються легально, повинні бути оснащені електронним чіпом зі штрих-кодом, що підтверджує їх легальність.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за незаконну порубку лісу або пошкодження дерев передбачені штрафи для громадян від 510 до 1020 грн, для посадових осіб — від 2550 до 5100 грн. У разі незаконного придбання чи збуту хвойних дерев штрафи можуть становити від 510 до 1700 грн, а за порушення в межах природно-заповідного фонду — від 1700 до 3655 грн.

Крім того, за серйозніші порушення, передбачена кримінальна відповідальність, яка може включати покарання у вигляді обмеження волі до 7 років.

Інспекція закликає покупців обирати лише легальних продавців, щоб уникнути штрафів і підтримати охорону природних ресурсів.

Нагадаємо, у Києві 2 грудня встановили новорічну ялинку за кошти меценатів. Її збиралися встановити 6 грудня. Рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни ухвалили після консультації з військовими та Радою оборони столиці. Як повідомлялося, у Києві не планують різдвяно-новорічних масових заходів на відкритих локаціях.

Крім того, 5 грудня, на центральній площі Львова встановлять 16-метрову ялинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.