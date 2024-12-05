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Какие штрафы за приобретение незаконно срубленных новогодних елок – подробности

15:24, 5 декабря 2024
Со 2 декабря начались проверки на незаконную продажу елок в Украине.
Какие штрафы за приобретение незаконно срубленных новогодних елок – подробности
Источник фото: Государственная экологическая инспекция в Закарпатской области
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С начала декабря многие украинцы начинают подготовку к новогодним праздникам, и одним из первых шагов является приобретение елки. В Государственной экологической инспекции Закарпатской области напомнили, что незаконно срубленная или приобретенная живая елка может привести к серьезным штрафам.

Штрафы за незаконную порубку елок могут составлять более 5 тысяч гривен. Уже со 2 декабря 2024 года инспекция совместно с представителями Национальной полиции и лесной охраны будет проверять лесные массивы и места продажи елок. Все елки, продаваемые легально, должны быть оснащены электронным чипом со штрих-кодом, подтверждающим их легальность.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за незаконную порубку леса или повреждение деревьев предусмотрены штрафы для граждан от 510 до 1020 грн, для должностных лиц - от 2550 до 5100 грн. В случае незаконного приобретения или сбыта хвойных деревьев штрафы могут составлять от 510 до 1700 грн, а за нарушения в пределах природно-заповедного фонда - от 1700 до 3655 грн.

Кроме того, за более серьезные нарушения, предусмотрена уголовная ответственность, которая может включать наказание в виде ограничения свободы до 7 лет.

Инспекция призывает покупателей выбирать только легальных продавцов, чтобы избежать штрафов и поддержать охрану природных ресурсов.

Напомним, в Киеве 2 декабря установили новогоднюю елку за средства меценатов. Ее собирались установить 6 декабря. Решение об установлении в Киеве главной елки страны приняли после консультации с военными и Советом обороны столицы. Как сообщалось, в Киеве не планируют рождественско-новогодних массовых мероприятий на открытых локациях.

Кроме того, 5 декабря, на центральной площади Львова установят 16-метровую елку.

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