Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил должность в Гарвардском университете

Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Гарвардского университета.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Центра Белфера по науке и международным отношениям при Гарвардской школе Кеннеди. Об этом сообщается на сайте Центра.

Он сосредоточится на вопросах дипломатии, безопасности и укрепления демократии, работая над стратегиями противодействия автократии и построению международных коалиций.

Кулеба также планирует написать книгу о последних нескольких годах, которая обещает стать окончательным отчетом о войне в Украине.

Отметим, что школа управления имени Ф. Джона. Кеннеди – один из факультетов Гарвардского университета, который готовит специалистов в области государственного управления, экономического развития и политологии.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел. Кулебу в должности министра заменил Андрей Сибига.

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