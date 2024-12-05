Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба отримав посаду у Гарвардському університеті

Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником у Гарвардському університеті.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру Белфера з науки та міжнародних відносин при Гарвардській школі Кеннеді. Про це повідомляється на сайті Центру.

Він зосередиться на питаннях дипломатії, безпеки та зміцнення демократії, працюючи над стратегіями протидії автократії та побудови міжнародних коаліцій.

Кулеба також планує написати книгу про останні кілька років, яка обіцяє стати остаточним звітом про війну в Україні.

Зазначимо, що школа управління імені Джона Ф. Кеннеді — один з факультетів Гарвардського університету, що готує фахівців у галузі державного управління, економічного розвитку та політології.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ. Кулебу на посаді міністра замінив Андрій Сибіга.

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