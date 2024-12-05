Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків і цифровізації медоглядів допризовників та призовників

Рішенням РНБО надано місяць на опрацювання питання стосовно доцільності перегляду умов та механізму бронювання військовозобов’язаних медичних працівників.

Президент Володимир Зеленський 5 грудня увів в дію рішення РНБО «щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період».

Так, РНБО доручило Кабміну прийняти в місячний строк рішення щодо додаткового нормативно-правового врегулювання встановлення заборони на призначення осіб з медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов’язані з медичною практикою (службою), крім випадків, коли це призначення відбувається за власним бажанням.

Також Уряду дали місяць на те, щоб опрацювати питання стосовно доцільності перегляду умов та механізму бронювання військовозобов’язаних медичних працівників, фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоров’я, які працюють за основним місцем роботи в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, що мають статус неприбуткових і є надавачами медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, зокрема щодо:

зняття обмежень щодо кількості (у відсотках) військовозобов’язаних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, незалежно від військово-облікової спеціальності;

встановлення обов’язку для обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій погоджувати з відповідними центральними органами виконавчої влади критерії, за якими обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в особливий період здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період.

Також рішенням РНБО уряду доручено ужити вичерпних заходів для забезпечення виконання рішення РНБО від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу в ЗСУ» в частині забезпечення цифровізації процесів системи здійснення медичних оглядів, у тому числі допризовників, призовників та військовозобов’язаних, військово-лікарськими комісіями в ЗСУ, насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями ТЦК.

Крім того, Кабмін повинен ужити вичерпних заходів з метою реєстрації в місячний строк в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) всіх закладів охорони здоров’я відомчого підпорядкування та забезпечення їх роботи з ЕСОЗ.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що дані про стан здоров'я та відповідно придатність до військової служби Міноборони отримуватиме із звичайних цивільних медичних установ. Військовозобов'язані просто прийдуть до лікаря за своїм місцезнаходженням, і далі дані автоматично потраплять до Реєстру. Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 листопада ухвалила за основу законопроект 12066, що дозволяє автоматичну передачу даних про стан придатності чоловіків до військової служби з ЕСОЗ до Реєстру «Оберіг».

Рішенням РНБО також передбачається необхідність:

активізувати впровадження медичної інформаційної системи у військово-медичних закладах військових формувань та військових частинах;

забезпечити обов’язковий електронний облік поранених / травмованих / хворих військовослужбовців сил оборони та електронне ведення медичної документації у військово-медичних закладах військових формувань;

ужити заходів із впровадження електронних направлень військовослужбовців сил оборони до цивільних медичних закладів для отримання ними медичної та/або реабілітаційної допомоги;

урегулювати у тримісячний строк на нормативно-правовому рівні питання впровадження електронного інформування військових частин в режимі реального часу про термін перебування і заклад, у якому військовослужбовці проходять лікування, через механізм електронних листків непрацездатності.

МОН також доручили забезпечити в місячний строк внесення змін до освітніх програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в частині збільшення кількості годин на вивчення питань військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.

МВС, СБУ, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації необхідно буде «вживати превентивно заходів», спрямованих на запобігання вчиненню правопорушень і викриття правопорушень у сфері службової діяльності, пов’язаної з функціонуванням ЕСОЗ.

Автор: Наталя Мамченко

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