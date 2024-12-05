Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о пересмотре условий бронирования медиков и цифровизации медосмотров допризывников и призывников

Президент Владимир Зеленский 5 декабря ввел в действие решение СНБО «о противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период».
Так, СНБО поручило Кабмину принять в месячный срок решение о дополнительном нормативно-правовом урегулировании установления запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанных с медицинской практикой (службой), кроме случаев, когда это назначение собственным желанием.
Также правительству дали месяц на то, чтобы проработать вопросы о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования военнообязанных медицинских работников, специалистов по реабилитации и других работников сферы здравоохранения, работающих по основному месту работы в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, имеющих статус неприбыльных и являющихся поставщиками медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, в частности, относительно:
Также решением СНБО правительству поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению выполнения решения СНБО от 30 августа 2023 года «О военно-врачебной экспертизе в ВСУ» в части обеспечения цифровизации процессов системы осуществления медицинских осмотров, в том числе допризывников, призывников и военнообязанных, военно- врачебными комиссиями в ВСУ, прежде всего внештатными постоянно действующими военно-врачебными комиссиями ТЦК.
Кроме того, Кабмин должен принять исчерпывающие меры с целью регистрации в месячный срок в Реестре субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения центральной базы данных электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) всех учреждений здравоохранения ведомственного подчинения и обеспечения их работы с ЭСОЗ.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что данные о состоянии здоровья и соответственно годности к военной службе Минобороны будет получать из обычных гражданских медицинских учреждений. Военнообязанные просто придут к врачу по своему месту нахождения, и далее данные автоматически попадут в Реестр. Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект 12066, разрешающий автоматическую передачу данных о состоянии годности мужчин к военной службе с ЭСОЗ в Реестр «Оберег».
Решением СНБО также предусматривается необходимость:
МОН также поручили обеспечить в месячный срок внесение изменений в образовательные программы подготовки соискателей профессионального высшего образования по специальностям отрасли знаний 22 «Здравоохранение» в части увеличения количества часов на изучение вопросов военно-медицинской подготовки и медицины чрезвычайных ситуаций.
МВД, СБУ, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации необходимо будет «принимать превентивные меры», направленные на предотвращение совершения правонарушений и разоблачение правонарушений в сфере служебной деятельности, связанной с функционированием ЭСОЗ.
Автор: Наталя Мамченко
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