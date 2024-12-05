Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о пересмотре условий бронирования медиков и цифровизации медосмотров допризывников и призывников

Решением СНБО предоставлен месяц на проработку вопроса о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования военнообязанных медицинских работников.

Президент Владимир Зеленский 5 декабря ввел в действие решение СНБО «о противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период».

Так, СНБО поручило Кабмину принять в месячный срок решение о дополнительном нормативно-правовом урегулировании установления запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанных с медицинской практикой (службой), кроме случаев, когда это назначение собственным желанием.

Также правительству дали месяц на то, чтобы проработать вопросы о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования военнообязанных медицинских работников, специалистов по реабилитации и других работников сферы здравоохранения, работающих по основному месту работы в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, имеющих статус неприбыльных и являющихся поставщиками медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, в частности, относительно:

снятия ограничений по количеству (в процентах) военнообязанных работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность с судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы независимо от военно-учетной специальности;

установление обязанности для областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций согласовывать с соответствующими центральными органами исполнительной власти критерии, по которым областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями в особый период осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период.

Также решением СНБО правительству поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению выполнения решения СНБО от 30 августа 2023 года «О военно-врачебной экспертизе в ВСУ» в части обеспечения цифровизации процессов системы осуществления медицинских осмотров, в том числе допризывников, призывников и военнообязанных, военно- врачебными комиссиями в ВСУ, прежде всего внештатными постоянно действующими военно-врачебными комиссиями ТЦК.

Кроме того, Кабмин должен принять исчерпывающие меры с целью регистрации в месячный срок в Реестре субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения центральной базы данных электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) всех учреждений здравоохранения ведомственного подчинения и обеспечения их работы с ЭСОЗ.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что данные о состоянии здоровья и соответственно годности к военной службе Минобороны будет получать из обычных гражданских медицинских учреждений. Военнообязанные просто придут к врачу по своему месту нахождения, и далее данные автоматически попадут в Реестр. Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект 12066, разрешающий автоматическую передачу данных о состоянии годности мужчин к военной службе с ЭСОЗ в Реестр «Оберег».

Решением СНБО также предусматривается необходимость:

активизировать внедрение медицинской информационной системы в военно-медицинских учреждениях военных формирований и воинских частях;

обеспечить обязательный электронный учет раненых/травмированных/больных военнослужащих сил обороны и электронное ведение медицинской документации в военно-медицинских учреждениях военных формирований;

принять меры по внедрению электронных направлений военнослужащих сил обороны в гражданские медицинские учреждения для получения ими медицинской и/или реабилитационной помощи;

урегулировать в трехмесячный срок на нормативно-правовом уровне вопрос о внедрении электронного информирования воинских частей в режиме реального времени о сроке пребывания и учреждении, в котором военнослужащие проходят лечение, через механизм электронных листков нетрудоспособности.

МОН также поручили обеспечить в месячный срок внесение изменений в образовательные программы подготовки соискателей профессионального высшего образования по специальностям отрасли знаний 22 «Здравоохранение» в части увеличения количества часов на изучение вопросов военно-медицинской подготовки и медицины чрезвычайных ситуаций.

МВД, СБУ, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации необходимо будет «принимать превентивные меры», направленные на предотвращение совершения правонарушений и разоблачение правонарушений в сфере служебной деятельности, связанной с функционированием ЭСОЗ.

Автор: Наталя Мамченко

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