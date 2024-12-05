На Закарпатье разоблачили мошенника, который за $18 тысяч на принтере печатал документы для уклонения от мобилизации

32-летний мошенник, выдавая себя за работника ТЦК и СП, продавал поддельные документы для уклонистов от службы.

Источник фото: полиция Закарпатской области

В Закарпатской области завершено расследование в отношении мужчины, который организовал мошенническую схему «уклонения от мобилизации». 32-летний житель Раховского района, выдавая себя за работника ТЦК и СП, обещал военнообязанным получить фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Злоумышленник за 18 тысяч долларов предлагал удостоверение о непригодности к службе, однако после получения средств передавал клиентам поддельные документы, напечатанные на обычном принтере. Задержание мошенника произошло сразу после получения очередной суммы денег.

Мужчине инкриминируют мошенничество в крупных размерах и подделку документов. Уголовные дела переданы в суд, а подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

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