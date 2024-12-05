Тайский суп том ям признали мировым наследием ЮНЕСКО

Он является традиционным блюдом в Таиланде и Лаосе, а также визитной карточкой тайской кухни во всём мире.

Тайский суп том ям кунг был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это традиционное блюдо в Таиланде и Лаосе. Об этом сообщили в правительстве Таиланда.

Указывается, что том ям отражает тайский образ жизни, сочетающий простоту, уважение к природе и самодостаточность. Суп стал символом национальной культуры и примером использования местных ресурсов для создания полезной и вкусной еды.

Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон отметил, что том ям кунг стал частью «мягкой силы» страны, распространяя тайскую культуру по всему миру. Внесение этого блюда в список ЮНЕСКО дополнит другие культурные достижения Таиланда, такие как тайский массаж, традиционные танцы Тхон и Нора, а также фестиваль Сонгкран, посвященный буддийскому Новому году.

Том ям – это острый суп с пряными травами. Основными ингредиентами являются креветки, корни галангала, лемонграсс, листья кафрского лайма, чили и другие местные специи.

Сначала его готовили на бульоне с рыбой или курицей, но ЮНЕСКО отметило современный вариант с креветками и кокосовым молоком.

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