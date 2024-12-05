Тайський суп том ям визнали світовою спадщиною ЮНЕСКО

Він є традиційною стравою в Таїланді та Лаосі, а також візитною карткою тайської кухні у всьому світі.

Тайський суп том ям кунг внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це традиційна страва в Таїланді та Лаосі. Про це повідомили в уряді Таїланду.

Вказується, що том ям відображає тайський спосіб життя, який поєднує простоту, повагу до природи та самодостатність. Суп став символом національної культури та прикладом використання місцевих ресурсів для створення корисної та смачної їжі.

Міністр культури Таїланду Судаван Вангсупхакіткосон зазначив, що том ям кунг став частиною «м'якої сили»країни, поширюючи тайську культуру по всьому світу. Внесення цієї страви до списку ЮНЕСКО доповнить інші культурні досягнення Таїланду, такі як тайський масаж, традиційні танці Тхон і Нора, а також фестиваль Сонгкран, присвячений буддійському Новому року.

Том ям — це гострий суп із пряними травами. Основними інгредієнтами є креветки, корінь галангала, лемонграс, листя кафрського лайма, чилі та інші місцеві спеції.

Спочатку його готували на бульйоні з рибою або куркою, але ЮНЕСКО відзначило сучасний варіант із креветками та кокосовим молоком.

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