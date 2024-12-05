Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Жодних поступок своїми територіями, росія має забратися з України – голова МЗС Андрій Сибіга

13:25, 5 грудня 2024
Україна вимагає повного виведення російських військ і не готова до компромісів, – Сибіга
Жодних поступок своїми територіями, росія має забратися з України – голова МЗС Андрій Сибіга
Джерело фото: РБК-Україна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна не готова до жодних територіальних поступок і вимагає повного виведення російських військ зі своєї території, заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми не будемо йти на жодні поступки своїми територіями, мирний план полягає в тому, щоб росія забралася з України і залишила нас у спокої», — підкреслив Сибіга.

Виступаючи на засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Мальті, міністр закордонних справ застеріг від появи «сірих зон» на українських землях, які можуть стати підґрунтям для посилення впливу Росії. Він наголосив на необхідності забезпечення геополітичної визначеності України в рамках євроатлантичної спільноти.

«Нам потрібно усунути сірі зони, тому що Росія перетворює їх на зони впливу», — додав Сибіга.

З його слів, Україна не піде на компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету. Замість цього, Київ шукає дипломатичне рішення, яке дозволить припинити бойові дії без жодних територіальних втрат.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає реальною ідею часткового членства України в НАТО для захисту від російської агресії.

Раніше Андрій Сибіга надіслав листа своїм партнерам у НАТО із закликом запросити Україну до вступу в Альянс під час зустрічі у Брюсселі. Він вважає, що зараз найкращий час для надсилання запрошення.

Проте серед країн-членів НАТО немає єдності щодо запрошення України до вступу в Альянс під час зустрічі, запланованої на 3-4 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія МЗС НАТО війна Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада підтримала законопроект про підвищення зарплат у Нацраді і розширення можливостей скасування реєстрації медіа

Передбачається додаткова умова, за якої структура власності суб’єкта у сфері медіа буде вважатися Нацрадою непрозорою і розширюються підстави для скасування реєстрації ЗМІ.

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків і цифровізації медоглядів допризовників та призовників

Рішенням РНБО надано місяць на опрацювання питання стосовно доцільності перегляду умов та механізму бронювання військовозобов’язаних медичних працівників.

Склади злочинів будуть визначатися не лише Кримінальним кодексом – Верховна Рада схвалила законопроекти про відповідальність за міжнародні злочини

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада схвалила за основу окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відновила роботу – обрано керівництво

Повноважний склад КДКП сформовано, головою Комісії обраний прокурор Офісу Генпрокурора Максим Радзівон, а заступником – адвокат Катерина Коваль.

В Україні може з’явитися повноцінний суд присяжних – Верховна Рада схвалила законопроект

Депутати вирішили підтримати створення суду присяжних в Україні і проголосували законопроект, поданий 4 роки тому.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва