Жодних поступок своїми територіями, росія має забратися з України – голова МЗС Андрій Сибіга

Україна вимагає повного виведення російських військ і не готова до компромісів, – Сибіга

Джерело фото: РБК-Україна

Україна не готова до жодних територіальних поступок і вимагає повного виведення російських військ зі своєї території, заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми не будемо йти на жодні поступки своїми територіями, мирний план полягає в тому, щоб росія забралася з України і залишила нас у спокої», — підкреслив Сибіга.

Виступаючи на засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Мальті, міністр закордонних справ застеріг від появи «сірих зон» на українських землях, які можуть стати підґрунтям для посилення впливу Росії. Він наголосив на необхідності забезпечення геополітичної визначеності України в рамках євроатлантичної спільноти.

«Нам потрібно усунути сірі зони, тому що Росія перетворює їх на зони впливу», — додав Сибіга.

З його слів, Україна не піде на компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету. Замість цього, Київ шукає дипломатичне рішення, яке дозволить припинити бойові дії без жодних територіальних втрат.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає реальною ідею часткового членства України в НАТО для захисту від російської агресії.

Раніше Андрій Сибіга надіслав листа своїм партнерам у НАТО із закликом запросити Україну до вступу в Альянс під час зустрічі у Брюсселі. Він вважає, що зараз найкращий час для надсилання запрошення.

Проте серед країн-членів НАТО немає єдності щодо запрошення України до вступу в Альянс під час зустрічі, запланованої на 3-4 грудня.

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