Никаких уступок своими территориями, россия должна убраться из Украины – глава МИД Андрей Сибига

Украина требует полного вывода российских войск и не готова к компромиссам, – Сибига

Источник фото: РБК-Украина

Украина не готова ни к каким территориальным уступкам и требует полного вывода российских войск со своей территории, заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы не будем идти ни на какие уступки своими территориями, мирный план заключается в том, чтобы россия убралась из Украины и оставила нас в покое», - подчеркнул Сибига.

Выступая на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте, министр иностранных дел предостерег от появления «серых зон» на украинских землях, которые могут стать основой для усиления влияния России. Он отметил необходимость обеспечения геополитической определенности Украины в рамках евроатлантического сообщества.

«Нам нужно устранить серые зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния», - добавил Сибига.

По его словам, Украина не пойдет на компромиссы относительно своей территориальной целостности и суверенитета. Вместо этого, Киев ищет дипломатическое решение, которое позволит прекратить боевые действия без территориальных потерь.

Напомним, Владимир Зеленский считает реальной идею частичного членства Украины в НАТО для защиты от российской агрессии.

Ранее Андрей Сибига направил письмо своим партнерам в НАТО с призывом пригласить Украину к вступлению в Альянс во время встречи в Брюсселе. Он считает, что сейчас лучшее время для отправки приглашения.

Однако среди стран-членов НАТО нет единства относительно приглашения Украины к вступлению в Альянс во время встречи, запланированной на 3-4 декабря.

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