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Зеленський вважає реальною ідею часткового членства України в НАТО для захисту від російської агресії

16:22, 1 грудня 2024
Обговорення часткового членства України в НАТО триває в західних колах більше року, але офіційних пропозицій поки немає.
Зеленський вважає реальною ідею часткового членства України в НАТО для захисту від російської агресії
Фото: EPA
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Президент України Володимир Зеленський запропонував взяти підконтрольні Україні території «під парасольку НАТО» як спробу зупинити «гарячу фазу» війни з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю для Sky News, цитує видання BBC.

На запитання про можливість прийняття України в НАТО тільки на території, що наразі контролюється Києвом, Зеленський відповів, що підтримуватиме таку ідею, але тільки за умови, що членство в Альянсі буде запропоновано Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів. Тільки тоді Україна зможе розпочати дипломатичні зусилля щодо повернення тимчасово окупованих територій.

Зеленський підкреслив, що це пропозиція носить теоретичний характер, і зазначив, що НАТО ще не робило таких офіційних пропозицій. За словами президента, визнання лише частини України як суверенної території через вступ у НАТО могло б створити небажану прецеденту і відкрити шлях до подальших конфліктів.

Він також додав, що припинення вогню без гарантій безпеки було б надто небезпечним, і лише членство в НАТО може забезпечити необхідні гарантії для України.

Наразі, за інформацією західних джерел, обговорення моделі, що передбачає членство в НАТО для розділених територій, триває вже більше року, але офіційних пропозицій з цього питання ще не було.

Проте за інформацією BBC: «варто також зазначити, що досі Путін не дав жодних ознак того, що він повністю відмовився від свого бажання підкорити Україну. Ідея про те, що він захоче дозволити будь-якій частині України приєднатися до НАТО, поки що немислима».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський припускає, що готовий на припинення вогню в обмін на членство в НАТО, навіть якщо Росія негайно не поверне захоплену землю.

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НАТО війна Володимир Зеленський

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