Як перевірити розмір субсидії на опалювальний сезон онлайн

Інформацію про житлову субсидію на опалювальний період можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді України розповіли, як дізнатися розмір субсидії на опалювальний сезон онлайн.

Там повідомили, що ПФУ перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір житлової субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів).

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Моя субсидія».

Якщо ви ще не встигли подати документи на житлову субсидію, зробити це можна будь-яким зручним способом:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу Фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення.

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